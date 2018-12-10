Kepez'de Binlerce Kişinin Tapu Sorunu Çözüldü

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, ilçede vakıf arazilerinde yaşanan tapu sorununun çözüldüğünü bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imar planında konut alanı olan vakıf arazileri üzerindeki taşınmazlarda, 40 yıldan fazla yaşanan tapu problemi, takas yöntemiyle çözüldü.
İlçede 10'dan fazla mahallede, 5 bine yakın vatandaşı ilgilendiren tapu sorununun çözümü için 23 milyon lira ederinde vakıf arazileri ile hazine arazileri takas edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında taşınmazların bedelinin ödenmesinde 24 ay olan taksit sayısını 60 aya çıkardıklarını bildirdi.
Hakan Tütüncü,Kepez
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:47