Kepez'de çocuklara göz taraması

Kepez Belediyesi
Sağlık Merkezi tarafından, 20 okulda 8 bin 148 çocuğa göz taraması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında okullara göz sağlığı hizmeti sunuluyor.
2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçede bulunan 20 okula göz sağlığı hizmeti sunan Kepez Belediyesi, 6-10 yaş arası 8 bin 148 öğrenciye göz taraması gerçekleştirdi.
Tarama yapılan çocuklardan bin 112'sinde göz tembelliği, şaşılık ve görme kusuru tespit edildi.
Kaynak: AA
İl Sağlık Müdürlüğü
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