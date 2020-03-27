Kepez'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Korona virüsle mücadele kapsamında etkin bir çalışma yürüten Kepez Belediyesi, ilçede bulunan bütün çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.Kepez Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar yıkanırken bir yandan da dezenfekte ediliyor. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sırasında çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte işlemleri de gerçekleştiriliyor. Daha önce ilçe genelinde belirli periyotlar çerçevesinde devam eden dezenfekte işlemleri salgına karşı önleyici tedbir olarak iki katına çıkarıldı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri çöplerin alınmasının ardından önce konteyner yıkama makinesi ile yıkanıyor, daha sonra da dezenfekte ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA