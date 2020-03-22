Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kepez'de eczaneler dezenfekte ediliyor - Haberler

Kepez'de eczaneler dezenfekte ediliyor

Kepez Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm eczaneleri dezenfekte ediyor.

22.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:47
Kepez'de eczaneler dezenfekte ediliyor
Kepez Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bulunan tüm eczaneleri dezenfekte ediyor.

Kepez Belediyesi'nin küresel bir tehdit olan korona virüse karşı başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi'nin Sağlık Merkezi bünyesinde bulunan İş Yeri Sağlık Güvelik Birimi, halkın yoğun olduğu yerlerdeki dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Belediye hizmet binası, belediyeye bağlı birimler, kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, AKMEK noktaları, Alevi Kültür Derneği, Şefkat ve Huzurevi ile camilerin ardından ilçede bulunan eczanelerde dezenfekte ediliyor. Kepez'deki 173 eczaneyi dezenfekte programına alan belediye ekipleri, yapılan dezenfekte işleminin ardından da esnafı konuyla ilgili olarak bilgilendiriyor. Bir gün öncesinden hazırlanmış programa göre hareket eden belediye ekipleri, aynı noktayı bir hafta içinde iki kez dezenfekte ediyor. Kepez'de dezenfekte işlemleri mesai içi, mesai sonu ve hafta sonları da vardiyalı olarak aralıksız devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Haber Motosikletli polislerden 'Evde kalın' anonsu - Haber Sivas'ta kent meydanı çamaşır suyuyla yıkandı - Haber Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Haber İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading