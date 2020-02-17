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Kepez'de galibiyet serisi sürüyor

Kepez Belediyespor U-17 Alt Yapı Takımı Lig'in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü.

17.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:08Kepez'de galibiyet serisi sürüyor
Belediyespor U-17 Alt Yapı Takımı Lig'in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü. Kepez Belediyespor U-17 takımı rakibi Gücünü 6-0 yendi.

Kepez Kuzeyyaka Stadyumunda Antalya Gücü'nü misafir eden Kepez Belediyespor U-17 Takımı rakibini ciddi bir fark atarak 6-0 mağlup etti. Kepez Belediyespor U-17 takımının golleri Umut Akmeşe, Mert Kılıç, Abdurrahman Üresin ve Berat Ercankan'dan geldi. Karşılaşmanın 2 golünü de Osman Tez attı. Kepez Belediyespor U-17 Takımı Lig'de oynamış olduğu 4 maçın birini beraberlikle, 3 maçı da galibiyetle taçlandırdı. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Antalya, Kepez, Spor

Kaynak: İHA

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