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Kepez'de galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, Karayolları Tesislerinde Yolspor ile karşı karşıya geldi.

13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:59Kepez'de galibiyet sevinci
Kepez Belediyespor U-19 Takımı, Karayolları Tesislerinde Yolspor ile karşı karşıya geldi. Kepez Belediyespor mücadeleyi 6-1 kazandı.

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, sezonun ikinci yarı ilk maçını Yolspor ile yaptı. Karayolları Tesislerindeki karşılaşmayı Kepez Belediyespor U-19 Futbol Takımı, 6-1'lik üstünlükle kazandı. Kepez Belediyespor'un golleri Timur Polat, Hakan Gümüş, Ali Eren Yıldırım, Emir Can Keskin ve Samet Ulusoy'dan geldi. Karşılaşmada Fatih Timur Polat topu 2 kez kaleye gönderen futbolcu oldu. Kepez Belediyespor Kulübü U-19 Antrenörü Emin Pehlivan yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısının ilk maçında futbolcuların ortaya koydukları performanstan dolayı mutlu olduklarını, U-19 Liginde mücadelelerine emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Futbol, Fatih, Spor

Kaynak: İHA

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