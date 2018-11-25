Kepez'de "Hanımlar Matinesi" Etkinliği

Kepez
ilçesinde "Hanımlar Matinesi" etkinliği düzenlendi.
Kepez Belediyesinin Meslek ve Sanat Edindirme Kursları ve Kadınlar Koordinasyon Merkezi'nin organize ettiği matinenin yeni sezondaki ilk buluşması Dokuma Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.
Eğlenceye Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
ile kurs öğretmenleri, kadın kursiyerler ve mahalle sakinleri katıldı.
Başkan Tütüncü, yaptığı konuşmada, eğlence toplantılarını yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Tütüncü, "Matine gibi eğlencelerde hep birlikte olacağız, coşacağız, eğleneceğiz ve gönül gönüle olacağız." dedi.
Matinede katılımcılar eğlenceli zaman geçirdi.
Kepez
25 Kasım 2018 Pazar 15:58