Kepez'de Kadınlara "Sandıklardaki Zarafet" Sergisi

Antalya
'nın Kepez
ilçesinde kadınların ürettikleri ürünler, "Sandıklardaki Zarafet" temalı sergide görücüye çıkacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, "Beş Çayı Buluşmaları" ile Kepezli kadınlarla bir araya geliyor. Tütüncü, düzenlenen etkinliklerde kadınların istek ve taleplerini de dinliyor.
Davetlerde kadınların ürettiği ürünleri inceleyen Tütüncü, bir serginin açılması için Kepezli kadınlarla el ele verdi. Kadınların sandıklarında duran ürünler, Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları iş birliğiyle sergilenecek.
Sandıklardaki zarafet temalı sergi, kanaviçeler, ahşap boyamalar, tablolar ve kadınların emeğiyle işlenen çeyizlerden oluşacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, kadınlar için proje üretmeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Hakan Tütüncü,Antalya,Kepez
11 Aralık 2018 Salı 14:25