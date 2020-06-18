Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası start aldı

Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Kan ver can olsun' kampanyası başladı.

Kepez'de 'Kan ver can olsun' kampanyası start aldı
18.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:01
Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen 'Kan ver can olsun' kampanyası başladı. Belediye Tıp Merkezi'nden start alan kan bağış kampanyası, farklı günlerde 10 mahallede sürdürülecek.

Pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın kan bağışı çağrısına Kepez Belediyesi, 'Kan ver can olsun' kampanyası ile destek verdi. Kepez Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle ilçede kan bağış kampanyası başlatıldı. İlçedeki 10 mahallede sürdürülecek olan kampanyanın startı Belediye Tıp Merkezi'nden verildi.  Kızılay'ın kan bağış otobüsü, gün boyunca kan vermek isteyenlerle doldu, taştı. Kızılay'ın kan bağış otobüsü; 19 Haziran Cuma Çankaya Mahallesi Muhtarlık önü, 25 Haziran Perşembe Ünsal Mahallesi muhtarlık önü, 26 Haziran Cuma Kütükçü Mahallesi muhtarlık önü, 2 Temmuz Perşembe Kuzeyyaka Mahallesi Salı pazarı önü, 3 Temmuz Cuma Karşıyaka Mahallesi muhtarlık önü, 9 Temmuz Perşembe Barış Mahallesi muhtarlık önü, 10 Temmuz Cuma Yükseliş Mahallesi muhtarlık önü, 16 Temmuz Perşembe Gazi Mahallesi Çarşamba pazarı önü ve 17 Temmuz Cuma günü Gündoğdu Mahallesi muhtarlık önünde kan vermek isteyen bağışçıları bekliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kepez Belediyesi, Kızılay, Güncel, Haber

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