Kepez'de kronik hasta personele idari izin
Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla hamile, yasal süt izni kullanan, engelli, kanser, obezite, diyabet, kalp damar hastası, kronik hasta, organ nakli olanlar ile 60 yaş ve üzerindeki personelinin 12 gün süreyle izinli olacağını açıkladı.
17.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:08
Kepez Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla hamile, yasal süt izni kullanan, engelli, kanser, obezite, diyabet, kalp damar hastası, kronik hasta, organ nakli olanlar ile 60 yaş ve üzerindeki personelinin 12 gün süreyle izinli olacağını açıkladı. Başkan Tütüncü, idari izin haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona virüs nedeniyle Kepez Belediyesi, önlemler almaya devam ediyor. Kepez Belediyesi'nde hamile, yasal süt izni bulunan, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonu hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastalıkları, organ nakli olanlar, kronik hastalar 12 gün süreyle idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılan personeller 30 Mart Pazartesi işbaşı yapacaklar. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, belediye personeline verilen 12 günlük idari izni sosyal medya hesaplarından duyurdu. - ANTALYA
Çin'in Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona virüs nedeniyle Kepez Belediyesi, önlemler almaya devam ediyor. Kepez Belediyesi'nde hamile, yasal süt izni bulunan, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonu hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastalıkları, organ nakli olanlar, kronik hastalar 12 gün süreyle idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılan personeller 30 Mart Pazartesi işbaşı yapacaklar. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, belediye personeline verilen 12 günlük idari izni sosyal medya hesaplarından duyurdu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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