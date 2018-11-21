Kepez'de "Marmelat Kukla Gösterisi"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:27

Kepez Belediyesi, ilçedeki çocukları "Marmelat Kukla Gösterisi" ile buluşturdu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel bir televizyon programında sergilediği kukla gösterisiyle ilgi gören okul öncesi öğretmeni ve vantrolog Çiğdem Dağtekin, Kepezli çocuklar için sahne aldı.Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriye, sevimli kuklası Marmelat ile katılan Dağtekin, gösterinin ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağtekin, Türkiye'de kuklacılığın çok az olduğuna dikkati çekerek, Marmelat ile önce kendi çocuklarına yönelik gösteriler yaptığını ve bu gösterilerin çocukları üzerinde olumlu etkisini gördüğünü ifade etti.Çocukların kukla gösterisine ihtiyaçlarının olduğunu belirten Dağtekin, kuklacılığın da çocukların hayatlarının bir parçası olmasını istediğini söyledi.