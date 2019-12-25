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Kepez'de nostaljik sinema günleri

Kepez Belediyesi'nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturan "Nostaljik Sinema Günleri" Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde başladı.

25.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:33 Kepez'de nostaljik sinema günleri
Kepez Belediyesi'nin sinemaseverleri Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturan "Nostaljik Sinema Günleri" Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde başladı.

Kültür ve sanat projelerine büyük önem veren Kepez Belediyesi, sinemaseverleri bir kez daha Türk sinemasının unutulmaz filmleriyle buluşturuyor. Yaz boyunca sinemaseverleri Dokumapark'taki açık hava sinemasında ağırlayan Kepez Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz filmlerini şimdi de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gösterime sunuyor. Çarşamba günleri film gösterimleri öncesi de sürpriz konuklarla, film hikayelerinin de anlatıldığı keyifli sohbetler yer alıyor. "Nostaljik Sinema Günleri", Türk Sinema tarihinin en çok sevilen film serisi olan Hababam Sınıfı'nın oyuncularından Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu 'nun katılımıyla gerçekleşiyor. Kepez Belediyesi'nin, "Nostaljik Sinema Günleri" her Çarşamba günü Türk sinemasının hatıralardan silinmeyen muhteşem filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Erdem Bayazıt, Güncel

Kaynak: İHA

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