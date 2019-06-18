18.06.2019 13:16
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Kepez'de 'Nostaljik Yeşilçam Sokağı' açılıyor

Kepez

Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı'ndan sonra şimdide Dokumapark'ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açıyor.

Kepez Belediyesi, Nostaljik Ramazan Sokağı'ndan sonra şimdide Dokumapark'ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açıyor. Yeşilçam Sokağı, 1970'li ve 1980'li yılların hatıralarına ışık tutacak.

Kepez Belediyesi tarafından, Dokumapark'ta Nostaljik Yeşilçam Sokağı açılacak. Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda aile çay bahçesi'nden, 80'li yılların bakkalına, kahvehane'den pastaneye kadar hatıralara iz bırakan tüm anılar bu sokakta yer alacak. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 22 Haziran Cumartesi günü Dokumapark'ta açılacak ve 18 Ağustos'a kadar Antalyalıları misafir edecek.

Dokumapark'ta anılara yolculuk

Yeşilçam afişleri ile süslenen Nostaljik Yeşilçam Sokağı, 1970'li ve 1980'li yılların anılarına ışık tutacak. Bir zamanların özlenen açık hava sinema gösterimleri, unutulmaya yüz tutmuş sokak satıcıları, o yılların unutulmaz nostaljik şarkıları ile Yeşilçam Sokağı, Antalyalıların hatıralarında iz bırakacak. Büyükler 1970'li ve 1980'li yılların anılarına yolculuk yaparken, çocuklarda kendileri için hazırlanan etkinliklerle dolu dolu bir yaz tatili geçirmenin keyfini sürecekler. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi, Güncel

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