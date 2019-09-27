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Kepez'de okulların çevresi denetlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde öğrencilerin güvenliği için okul ve çevresinde denetim yapıldı.

27.09.2019 19:24Kepez'de okulların çevresi denetlendi
Antalya'nın Kepez ilçesinde öğrencilerin güvenliği için okul ve çevresinde denetim yapıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, oluşturulan ekipler, çalışma gerçekleştirildi.
Kepez'de başta narkotik suçlar olmak üzere, okullar ve çevreleri, yakınlarındaki parklar, bahçeler, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları denetlendi.
İki okul servisi sürücüsüne, emniyet kemeri takmamak suçunda 216 lira, iki motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak konusundan 8 bin 72 lira, 5 motosiklet sürücüsüne kask takmadıkları için 540 lira ceza kesildi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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