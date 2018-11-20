Kepez'de Sokak Hayvanları Sahiplendiriliyor

20 Kasım 2018 Salı 14:18



20 Kasım 2018 Salı 14:18

Kepez Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanları sağlık kontrolünden geçirip, isteyen vatandaşlara özel tasarlanan rengarenk kulübeleri ile hediye ediyor.Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokakta yaşayan hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor.Belediye ekiplerince sokakta yaşayan kedi ve köpekler toplanıp, sağlık kontrolünden geçiriliyor. Aşıları yapılan hayvanlar, isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.Hayvanları sahiplenenlere, özel tasarlanan rengarenk kulübeler hediye ediliyor.Ayrıca Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi'nde 11 kişiden oluşan ekip, düzenli olarak sokak hayvanlarının bakım ve muayenelerini yapıp, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerini gerçekleştiriyor.