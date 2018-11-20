Kepez'de Sokak Hayvanları Sıcak Yuva

20 Kasım 2018 Salı 11:55



20 Kasım 2018 Salı 11:55

Kepez Belediyesi 'Sokak Hayvanları Ev'leniyor etkinliği ile sokak hayvanlarını sıcak yuvalara kavuşturuyor.Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi, Varsak'ta bulunan hizmet binasında sokak hayvanlarını rehabilite ederek yeni yuvalarına uğurluyor. Proje kapsamında ilçede yaşayan kedi ve köpekler, veteriner hizmetlerinin kendi araçları ve ekiplerince toplanarak sağlık muayenesinden geçiriliyor. Aşıları yapılan sokak hayvanları, isteyen vatandaşlar tarafından sahipleniliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu uygulamaya özel tasarlanan rengarenk kedi ve köpek kulübelerinin sahiplenen vatandaşlara armağan edildiği çalışmada hayvanlara sıcak birer yuva sunuluyor.Kepez'den örnek projeÖzellikle ilçede eğitim veren okullardan hayvanları görmek ve onlarla vakit geçirmek için öğretmenleri eşliğinde gelen öğrencilerin göz bebeği olan sokak hayvanları, 13.30 ile 15.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Çok beğendikleri hayvanları sahiplenerek sıkı birer dost olmak isteyen öğrenciler, velileri eşliğinde gelerek sahiplenme başvurusunda bulunabiliyor. İlerleyen aylarda da sürdürülmesi planlanan proje kapsamında yeni yuvalarına kavuşacak olan minik dostlara kulübe yardımı yapan Kepez Belediyesi, bu sayede hayvan sevgisini aşılayarak sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda yaşama imkanı sunuyor. Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Merkezi, bunun yanı sıra ilçede yaşayan sokak hayvanlarının düzenli olarak bakım ve muayenelerini yaparak, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerini de ustalıkla yürütüyor. İki veteriner hekim olmak üzere toplamda 11 kişiden oluşan ekibi ile hizmet veren merkez, ilçede yaşayan hayvan ve hayvan dostlarını buluşturacak örnek bir proje yürütüyor. - ANTALYA