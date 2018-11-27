Kepez'de Sporcu ve Ailelerine Eğitim

27 Kasım 2018 Salı 16:32



27 Kasım 2018 Salı 16:32

Antalya'da, Kepez Belediyesinin spor okullarında çocuklara eğitim verildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Spor Kulübü tarafından spor okullarında eğitim gören çocuklar, toplumsal değerler konusunda bilgilendirildi.Eğitim ve NLP uzmanı Murat Koçyiğit, kademeli olarak gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde sporculara, toplumsal değerler, toplumsal alan içinde nasıl davranılması gerektiği ve davranışların düzenlenmesi metotları hakkında eğitim verdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, genç yeteneklere faydalı bireyler olmaları için eğitim verdiklerini belirterek, sporcuların elde ettiği başarılardan ayrıca gurur duyduklarını ifade etti.