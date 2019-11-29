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Kepez'de sporcu ve gençlik buluşmaları

'Sporcu Gençlik Buluşmaları' kapsamında Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sporcularla buluştu.

29.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:56Kepez'de sporcu ve gençlik buluşmaları
'Sporcu Gençlik Buluşmaları' kapsamında Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sporcularla buluştu.

Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' devam ediyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Sporcu Gençlik Buluşmaları'nın bu haftaki rotası Prof.Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Sporcu Gençlik Buluşmaları'na Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları katıldı.

Sporcu Gençlik Buluşmasının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bülent Koçoğlu, projenin okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti. Kepez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul da, Kepezli gençlerle buluşuyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'da gençlerin spora bakış açısını değiştirmek, onlara sporu sevdirmek ve sporu gençlerin yaşam şekli haline getirmenin en büyüm amaçları olduğunu dile getirdi. - ANTALYA

Raşit Küçük, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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