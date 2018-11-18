Kepez'de Sporcular Gençlere Model Oldu

Kepez
Belediyesinin Gençlik ve Sporcu Buluşmaları Programı ile profesyonel sporcular gençlerle bir araya gelerek onlara model oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınova
Sinan Mahallesi'ndeki Nesibe Aydın
Okullarında düzenlenen Gençlik ve Sporcu Buluşmaları Programı ile belediye spor kulübünün profesyonel liglerdeki takımlarında yer alan oyuncuları, sporla ilgili tecrübelerini öğrencilere aktardı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, program sonunda okul yönetimine, hatıra ürün olarak yeniden tasarladıkları Türk Milli Futbol
Takımı'nın ilk forması ile sporcuların imzaladığı futbol topunu hediye etti.
Aydın,Altınova,Kepez
18 Kasım 2018 Pazar 12:16