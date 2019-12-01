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Kepez'de sualtı hokeyi kampı

Kepez ilçesindeki 4 sualtı hokeyi takımı kamp yaptı.

01.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:02Kepez'de sualtı hokeyi kampı
ilçesindeki 4 sualtı hokeyi takımı kamp yaptı.
Deniz Yıldızları Kulübü, Buz Yüzme ve Spor Kulübü, İstanbul Yüzme Kulübü ve Antalya Su Sporları kulüplerinin, 15 ve 19 yaş altı sualtı hokey takımları Adnan Menderes Yüzme Havuzu'nda kamp gerçekleştirdi.
Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü antrenörü Begüm Arıkan, spor branşlarında tesis yeterliliğinin önemli olduğunu söyledi.
İstanbul Buz Yüzme Spor Kulübü antrenörü İrem Kökbaş ise altyapı sporcularının kondisyon seviyelerini üst düzeye çıkarmak için kamp düzenlediklerini belirtti.

İstanbul, Kocaeli, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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