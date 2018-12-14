Kepez'de Tapu Sorunu Çözülüyor

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Avni Tolunay Mahallesi'ndeki tapu sorununun çözüme yaklaştığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakan Tütüncü, Ankara
'da yaptığı ziyaretlerde 40 yıldır tapu bekleyen Avni Tolunay Mahallesi ile ilgili çalışmalarda bulunduğunu aktardı.
Tütüncü, mülkiyet sorunu yaşayan Kepezlilerin tapularını alabilmeleri için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.
Ortak girişim sonucu Avni Tolunay Mahallesi'nde yaşanan tapu sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Tütüncü, mahkemelerden kararlarını almış olan vatandaşların tapularının teslim edildiği bir sürece girdiklerini kaydetti.
Ankara,Hakan Tütüncü,Kepez
14 Aralık 2018 Cuma 12:55