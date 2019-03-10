Kepez'de Tarihi Gün

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Antalya Kepez Belediyesi ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Antalya'da 2 "Fabrika Voleybol" okulu açılacak ve yüzlerce yeni yıldız adayına ulaşılması sağlanacak. Kepez'de düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Yeni açılacak Fabrika Voleybol okullarıyla gençleri zararlı ve kötü alışkanlıklardan korumak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek, sporun özellikle voleybolun geniş kitlelere yayılmasını sağlamak üzere, spor faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.Altyapı olmadan başarı olmazVoleybolu geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak büyük bir amaca sahip böyle bir proje için bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirten TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ," Voleybol Türkiye'de özellikle alt yapılardan kaynaklanan en başarılı takım sporudur. Dünya'da ve Avrupa'da en iyi Lig'lere ve başarılara sahip bir branşımız. Voleybol'da Avrupa Şampiyonası'nı 16 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye aldı ve grup yarı final ve final organizasyonları Başkentimiz Ankara'da oynanacak. Bu çok gurur verici bir durum. Bu başarılara gelmemizin bir nedeni var, bir temeli var. Altyapısı olmayan başarı odaklı olamaz, biz voleybolda alt yapıya çok önem veriyoruz." dedi.Türkiye'de bir ilkTürkiye'de 6 ile 12 yaş arası gençleri, çocukları voleybolla buluşturduklarını dile getiren Üstündağ, "Gençlerimize, çocuklarımıza voleybol sporunu yaptırmak için yola çıktığımız "Fabrika Voleybol" projesini, ilk defa işbirliği adı altında kendi projemizin dışında bir ortaklıkla Kepez Belediyesi ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü ile yapıyoruz. Biz inanılmaz bir altyapı çalışması yaptık ve bunun karşılığında da Fabrika Voleybol'dan Milli Takım'a gençlerimizi gönderdik. Daha büyük başarılar elde etmemiz için böyle işbirliklerine ihtiyacımız var böyle samimi candan spor olmazsa olmaz diyen sevgili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kulüp Başkanımız Ahmet Ünlüoğlu gibi yönetici arkadaşlarımıza ihtiyacımız var." diye konuştu.Gençleri voleybola yönlendiriyoruzKepez Belediyesi'nin voleybol altyapısını güçlendirmeye, gençleri voleybola yönlendirmeye dönük çok önemli bir adım atılacak bir projenin imzası için toplandıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2009'da göreve geldiği günden itibaren spor alanında arkadaşlarına verdiği talimatlardan bir tanesinin de bir voleybol şubesi açılması ve burada altyapıya özellikle kız öğrencilerin kazandırılması konusunda çalışmaların yapılmasını istediğini dile getirdi.Tütüncü, "Belediyeler halka spor yaptırmalı"Son yıllarda yapılan voleybol yetenek taramaları ile okullarda voleybol sporuna meraklı olan kız öğrenciler arasından yeteneklilerin belirlendiğini ve 3 ve 4.cü sınıf öğrencilerinin voleybol altyapısına tanışmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Tütüncü, "Belediyeler, halka spor yaptırmakla, gençleri spora yönlendirmekle görevlidirler. Belediyeler spor altyapısının gelişmesi için çaba sarf etmeli ve spora yeni yetenekler kazandırmalıdırlar. Böylelikle spor camiasına belediyelerin hizmeti söz konusu olur. Aslında bu pencereden bakıldığı zaman belediyelerin spor altyapısına ya da spor camiasına bu hizmeti aynı zamanda sosyal amaca dayalı da çok önemli bir iştir. Biz burada Kepez Belediyesi olarak bütün spor branşlarımız da aynısını yapmaya gayret ediyoruz." dedi.Başarı en büyük hedefimizKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Profesyonelleşmiş bir bakış açısı değil, amatör ruhu muhafaza eden ve bu şehrin çocukları arasında yetenekler çıkartmayı hedefleyen, onlara bir vizyon ortaya koyan, her birinin kendine özgü bir başarı hikayesi olan bir takım ve bir grubu burada meydana getirmek belediyemizin en temel vazifelerinden birisidir. Bugün bu anlamda imza törenini gerçekleştireceğimiz Fabrika Voleybol projesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan 4 yıl evvel Türkiye Futbol Federasyonu ile bir projemiz başlatıldı ve futbol alanında çok verimli neticeler elde edildi. Basketbolda da çok önemli adımları attık, şimdi voleybolda da iddialı bir ilçe olmak, gelecek dönemdeki en önemli sportif hedeflerimizden birisidir. Kepez'de çok başarılı voleybolcuların yetiştiği bir takımın var olması ve kaynakları konusunda kendi öz kaynaklarını kullanarak başarılar elde etmiş bir voleybol takımına sahip Kepez Belediyesi Spor Kulübü bizim öncelikli hedeflerimizdendir. " diye konuştu.Başkan Tütüncü, protokol öncesi; "Bugün burada bizleri çok önemli bir hedef ile buluşturan Spor Kulübü Başkanımız Ahmet Ünlüoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu protokol töreni için Ankara'dan gelerek bizimle birlikte olan TVF Başkanım Mehmet Akif Üstündağ'a, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'ya, Fabrika Voleybol Koordinatörü Fuat Fırat'a, Fabrika Voleybol Kulüp Yöneticisi ve Bayanlar Altyapı Milli Takım Antrenörü Raşit Berk İnanç'a ve tüm konuklarımıza ilçem adına, gençlerimiz adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. " demesinin ardından tarihi protokolün imzaları atıldı. - ANTALYA