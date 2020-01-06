Kepez'de voleybolda galibiyet sevinci

Kepez
Belediyespor Midi Kızlar Voleybol
takımı, Akdeniz
Bilgi Takımını 3-0 mağlup etti. Voleybol
Midi Kızlar kategorisinde Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol
takımı, Akdeniz Bilgi Takımı ile karşılaştı. Antalyaspor Salonu'nda gerçeklen müsabakada Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol
takımı karşılaşma boyunca rakibine göz açtırmadı. Kepez'in voleybol takımı ortaya koyduğu baskın oyununu zafere yansıttı. Kepez Belediyespor Midi Kızlar Voleybol takımı, tüm setleri alarak maçı 3-0 galibiyetle tamamladı. - ANTALYA