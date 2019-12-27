Haberler » Güncel » Kepez'den 'Futbol Fabrikası Kepez'de projesi - Haber

Kepez'den "Futbol Fabrikası Kepez"de projesi

Kepez Belediyesince hayata geçirilen "Futbol Fabrikası Kepez"de projesinin açılışı Kuzeyyaka Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi.

27.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:48 Kepez'den
Belediyesince hayata geçirilen " Fabrikası Kepez"de projesinin açılışı Kuzeyyaka Tesisi'nde gerçekleştirildi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen projenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlere iyi bir eğitim ortamı sağlamayı, akademik alandaki başarılarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Projenin açılışı ilçede yaşayan gençlerler gerçekleştirdi. Açılışın ardından Tütüncü ve konuklar Kuzeyyaka Spor Tesisi'ni gezdi.

Futbol, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
17:35   Rusya: "Türkiye, Rusya'dan ilave S-400 alacak" - Haber
17:35   Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Haber
17:34   Adıyaman'da 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
17:29   2. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konferansı düzenlendi - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:43:45