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Kepez'den futbol şöleni

Kepez Belediyesi tarafından, "Bölge Okulları Sınıflararası Futbol Şöleni" düzenledi.

08.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:16 Kepez'den futbol şöleni
Belediyesi tarafından, "Bölge Okulları Sınıflararası Şöleni" düzenledi.
Duacı Semt Sahası'ndaki şölenin açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, verdiği sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Şölen sayesinde öğrencilerin birbirleriyle daha çok kaynaşıp, eğlendiklerini vurgulayan Tütüncü, "Bugüne kadar pek çok tesis yaptık. Ama biz bu tesisleri yapmakla kalmayıp, onları yaşatmak, kullanmak ve toplumsal fayda üretmek için kararlılık gösteriyoruz. Kepez Belediyesi'nin birimleri sosyal yaşamı içine alan çalışmalar yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bu arada, şölenin ilk maçı kızlar arasında yapıldı.

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Futbol, Kepez, Spor

Kaynak: AA

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