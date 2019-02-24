Kepez'den Kısa Kısa

"Kepezli Hanımlar Sporla Buluşuyor" projesi tanıtıldı.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdem Beyazıt
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtımda, "Kadınlara yönelik hem diyet hem spor Kepez'de" etkinliği ile projenin detayları anlatıldı.
Proje kapsamında belediye, kadınlara yönelik 7 ayrı noktada açtığı spor merkezlerinin sayısını 13'e çıkardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, kadınlara sporu sevdirmek ve zinde bir yaşam armağan etmek istediklerini, kadınlar mutlu olduğunda toplumun da mutlu olacağını ifade etti.
Kepez'de simülasyon merkezi
Dokuma Park'ta açılacak olan simülasyon merkezinde çalışmaların tamamlandığı bildirildi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile AK Parti
Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar
, simülasyon merkezinde incelemede bulundu. Tütüncü ve beraberindekiler, 30 koltuklu Kepez Simülasyon Merkezinde Türkiye
'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı filmi izledi.
Kepez Simülasyon Merkezini ve Dokuma Açık Hava Müzesini yakında hizmete açacaklarını belirten Tütüncü, merkezin turizm adına şehre önemli bir cazibe katacağını ifade etti.
Erdem Beyazıt, Kepez, Güncel
Kaynak: AA