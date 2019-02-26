Kepez'den Kısa Kısa

Kepez Belediyesi
Başkanı Hakan Tütüncü
'nün, Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti
Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar
'ın da yer aldığı ziyarette Hakan Tütüncü, Çamlıbel
Halk Eğitim Merkezinde tekvando sporuyla uğraşan öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Tütüncü, Prof. İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübünün, Tekvando Milli Takımına 17 sporcu göndermesi dolayısıyla önemli bir spor kulübü olduğunu ifade etti.
Amatör sporla ilgili çalışmaları olduğunu da belirten Tütüncü, yeni dönemin 123 projesinden birinin spor akademisi olduğunu, akademinin içerisinde ise amatör sporlara ilişkin bir şube olacağını kaydetti.
Kepezli çocuklar doğum günü etkinliğinde buluştu
Kepez Belediyesi bünyesindeki spor okullarında ve etüt merkezlerinde eğitim gören çocuklar için doğum günü etkinliği düzenlendi.
Ocak ve Şubat aylarında dünyaya gelen 244 çocuk için pasta kesildi.
Başkan Tütüncü, Kepezle çocukların spor ve eğitim alanında yapılan çalışmalarla yarınlara güçlü bireyler olarak ulaşmalarını istediklerini ifade etti.
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Kaynak: AA