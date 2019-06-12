Kepez'den kısa kısa

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
'nün ilçedeki 68 mahalleyi ziyaret ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca vatandaşların evlerine konuk olan Tütüncü, istek ve dilekleri dinledi.
Kepez'de bulunan 68 mahalleyi gezen Tütüncü, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşları ziyaret etti.
Kendisini evlerinde konuk eden hemşehrilerine teşekkür eden Tütüncü, Ramazan ayında 68 mahallede binden fazla eve konuk olduklarını, güzel ve bereketli bir ay geçirdiklerini aktardı.
Tütüncü, gönül belediyeciliği yaptıklarını, gerçekleştirdikleri hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade etti.
-Kepez'den yaz spor okulları
Kepez Belediyesinin 10 branş olarak düzenlediği yaz spor okullarının kayıtları başladı.
Yaz spor okulları, futbol, basketbol
ve voleybol
olmak üzere, tekvando, güreş, yüzme, su topu, tenis, jimnastik, okçuluk gibi birçok branşta hizmet verecek.
Kayıt işlemleri yüzme branşı için Masal Park'ta bulunan Adnan Menderes
Olimpik Yüzme Havuzu'nda, diğer tüm branşlar ise Kepez Belediyesi Spor Komleksi'nde yapılacak.
Yaz spor okulları, çocukların zihinsel, bedensel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı, sağlıklı ve sporcu ahlakı almış nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.
5-16 yaş çocuklara yönelik organize edilen yaz spor okullarının açılış töreni 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. 1 Temmuz'da başlayacak kurslar, eylül ayına kadar devam edecek.
Kaynak: AAHakan Tütüncü
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