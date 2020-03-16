Kepez'den korona zamlarına karşı denetim
Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için sıkı denetimlerini sürdürüyor.
16.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:06
Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmesi üzerine Kepez Belediyesi önlemlerini iki katına çıkardı. Kepez'de titizlikle süren temizlik ve hijyen çalışmalarının yanı sıra, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, doğabilecek mağduriyetleri engellemek için alarma geçti. Zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi için sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bazı gıda ve hijyen ürünlerini fahiş fiyattan satmak isteyen fırsatçılara göz açtırmayan Zabıta ekipleri, denetimlerini Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştiriyor. Kolonya, sıvı el sabunu, maske, eldiven gibi hijyen ürünleri ile gıda maddelerinde yapılan denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatlarına, fiyat değişikliklerinin hangi tarihten itibaren yapıldığına dikkat ediliyor. - ANTALYA
Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmesi üzerine Kepez Belediyesi önlemlerini iki katına çıkardı. Kepez'de titizlikle süren temizlik ve hijyen çalışmalarının yanı sıra, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, doğabilecek mağduriyetleri engellemek için alarma geçti. Zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi için sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bazı gıda ve hijyen ürünlerini fahiş fiyattan satmak isteyen fırsatçılara göz açtırmayan Zabıta ekipleri, denetimlerini Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştiriyor. Kolonya, sıvı el sabunu, maske, eldiven gibi hijyen ürünleri ile gıda maddelerinde yapılan denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatlarına, fiyat değişikliklerinin hangi tarihten itibaren yapıldığına dikkat ediliyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kepez Belediyesi, Zabıta, Kepez, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı