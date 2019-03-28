Kepez'den Oy Kullanacak Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti

Kepez Belediyesi
Evde Sağlık Hizmetlerince, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak isteyenlere ulaşım hizmeti verilecek.
Hasta, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar, belediyenin evde sağlık hizmetleri ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanacak.
Sağlık ekiplerince, engelliler engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olanlar da ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacak.
Ekipler, oy kullananları tekrar evlerine ulaştıracak.
Güncel
Kaynak: AA