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Kepez'den 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi'nin açılışına katıldı.

03.10.2019 14:52Kepez'den 'TÜBİTAK Bilim Fuarı' sergisi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi'nin açılışına katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez'de açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisinde, tarih, resim, teknoloji ve araştırma projeleri yer aldı.
Açılışa katılan Tütüncü, Kepez'in 2012-2013'de eğitimde önemli mesafeler kaydettiğini, öğrencilerin burada müzikle, bilimle ilgilendiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından, 17 okuldan 300 öğrencinin katıldığı serginin açılış kurdelesini kesen Tütüncü, Kepez Belediyesi Meclis üyeleriyle farklı alanlarda proje ve eserleri kapsayan sergiyi inceledi.

Hakan Tütüncü, Türkiye, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

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