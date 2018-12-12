Kepez'e 3 Milyon Metrekare'den Fazla Yeşil Alan

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:26



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:26

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, 10 yıllık görev süresinde ilçeye 3 milyon metrekare'den fazla yeni yeşil alan kazandırdıklarını söyledi.Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki şantiye binasındaki kahvaltıda Tütüncü, "Park ve Bahçeler, belediyemizin yüz akı müdürlüklerinden bir tanesidir. Gerçekten gelişen, değişen ve güzelleşen Kepez'in, her bir santim metre karesinde çalışanlarımızın parmak izi var. Bundan dolayı müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına teşekkür ederim" dedi."Hizmet çıtasını daha da ileriye taşıyacağız"Başkan Tütüncü, Kepez'de 10 yılda 3 milyon metrekare'den daha fazla yeni yeşil alan ürettiklerinin altını çizerek, "Yeni yeşil alanlarla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, 200'den fazla okulun, 150'den fazla caminin, resmi kurumların çevre düzenlemesini, bakımını yaptı. Daha yapacak çok işimiz, daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte de heyecanla, azimle hedefleri yükseltmeye, hizmet çıtasını daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu güzel yolculukta bizim en önemli yardımcılarımız çalışanlarımızdır. Tüm çalışanlarımızın her birinizi çok seviyoruz" diye konuştu. - ANTALYA