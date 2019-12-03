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Kepez'e ek bütçe onaylandı

Kepez Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, 12,5 milyon TL'lik ek bütçe tahsis edilmesi kararı alındı.

03.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:51Kepez'e ek bütçe onaylandı
Belediyesi aralık ayı meclis toplantısında, 12,5 milyon TL'lik ek bütçe tahsis edilmesi kararı alındı.

Kepez Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye hizmet binası meclis salonunda gerçekleştirilen mecliste 35 gündem maddesi görüşüldü. Hizmet ve yatırım hedeflerinin aşılmasından dolayı, 12,5 milyon TL'lik ek bütçe talebi gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı.

Gelişim ve kalkınma grafiği sürekli yükselen Kepez'de yapılan ve yapılmakta olan ekstra hizmetler nedeniyle, ek bütçe talebinde bulunuldu. Ek 3 önerge ile birlikte 35 maddenin müzakere edildiği aralık ayı meclis toplantısında, Kepez Belediyesi'nin borçlanma yapmadan kendi kaynaklarıyla 12,5 milyon TL'lik ek bütçe tahsisine karar verildi.

Ek performans giderleri

Ek bütçenin oylamaya sunulmasından önce açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hizmet ve yatırım hedeflerinin aşılması nedeniyle bu ihtiyacın doğduğunu söyledi. Masa Dağı'nı Varsak bölgesine bağlayan yol açılma çalışmasına benzer yeni yol açma, kaldırım ve asfalt giderlerinde de artışa gidildiğini belirten Tütüncü, buna paralel olarak iş makinelerinin bakım ve akaryakıt giderlerinin de arttığını söyledi.

Kendi kaynaklarını kullanacak

Temizlik hizmetlerinde yeni ihale dönemine gelindiğini ve temizlik hizmetlerinin genişletilmesi söz konusu olduğunu da belirten Başkan Tütüncü, "İnsan odaklı sosyal, kültürel etkinlilerde de yeni adımlar atılmıştır. Bunun için 12,5 milyon lira ek bütçeye gerek oldu. Bunu kendi kaynaklarımızdan karşılama yöntemine gidiyoruz. Güzel bir mali yılı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Mecliste, belediyenin Altınova Orta Mahalle'de yaptırdığı cemevi ile etrafını çeviren parka Pir Sultan Abdal isminin verilmesi, Düdenbaşı Mahallesi'nde yapılan Konyalılar Cami'nin inşaat ve dekorasyon işlerinin yapımı için Kepez İlçe Müftülüğü ile protokol yapımı amacıyla belediye yönetimine yetki verilmesi ve Yeşilyurt Mahallesinde eğitim parkı alanının değerlendirilmesi kararları da oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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