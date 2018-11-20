Kepez Hizmetleriyle Gönülleri Birleştiriyor

Kepez Belediyesi
, taziye hizmetlerinden temizlik hizmetlerine, iftar sofralarından şerbet ve aşure ikramına kadar verdiği her hizmetle gönülleri birleştiriyor.
Kepez Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü Sosyal İşler Birimi tarafından her gün onlarca Kepezliye taziye hizmetinden temizlik hizmetine, çadır kurulumundan sahne kurulumuna kadar birçok hizmet götürülüyor. 2009 yılından itibaren 9 bin 153 çadır, 275 sahne kurulumu gerçekleştirilirken, 5 bin 850 taziye evine de ziyarette bulunuldu. Kepez Belediyesi, 2009 yılından itibaren 66 mahallede 5 bin 974 cami, 459 okul ve 65 yaş üstü ve kimsesiz 879 kişinin evine de temizlik hizmeti götürdü.
Gönül sofraları kuruldu
Kepez Belediyesi, her yıl Ramazan ayında da yüzlerce gönül sofrası kurdu. 2013 yılından itibaren 66 mahallede iftar sofraları kuran Kepez Belediyesi, bugüne kadar 422 bin 693 hemşehrisini gönül sofralarında buluşturdu. Kepez Belediyesi, ikram çeşmelerinden akan şerbet ve limonata ile de ağızları tatlandırdı. Kepez Belediyesi, 163 bin hemşehrisine şerbet ve limonata, 5 bin 700 kişiye kahvaltı, 13 bin 700 kişiye aşure ve 8 bin 700 kişiye de lokma ikramında bulundu. - ANTALYA
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