19.06.2019 15:47
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Kepez'in caddelerine yeni yol

Kepez

Kepez Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve Osman Yüksel Serdengeçti Caddeleri'ne 2 bin 280 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı.

Kepez Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve Osman Yüksel Serdengeçti Caddeleri'ne 2 bin 280 metre uzunluğunda yeni yol kazandırdı.

15 Temmuz Şehitleri Caddesine bin 192 metre, Osman Yüksel Serdengeçti Caddesine de bin 88 metre yeni yol eklendi. 2018 yılında 68 mahalleye hizmet götüren Kepez Belediyesi, ortalama 10 metre eninde 53 bin 865 metre yeni yol açtı. Ulaşım ağını güçlendiren Kepez Belediyesi, 2018 yılında 81 bin 194 metrekare kaldırım parke taşı, 6 bin 68 metre menfez çalışması gerçekleştirerek, yol yapımı ve yamada toplamda 178 bin 557 ton asfalt kullandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Kepez Belediyesi, Osman Yüksel Serdengeçti, Güncel

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