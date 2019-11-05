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Kepez'in Kanser Tarama Tırı Ünsal'da

Kepez Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama Tırı'nın mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi'nden başladı.

05.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:15Kepez'in Kanser Tarama Tırı Ünsal'da
Kepez Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama Tırı'nın mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi'nden başladı.

Sağlık alanında dev yatırımlara imza atan Kepez Belediyesi, sağlık hizmetlerini hemşehrilerinin ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlık Tırı ile 68 mahalleye sağlık hizmeti götüren Kepez Belediyesi'nin, şimdi de Türkiye'de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama Tırı yola çıktı. Kanser Tarama Tırı'nın mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi'nden başladı. Kepez'in 68 mahallesini dolaşacak olan Kanser Tarama Tırı'nda kadınlara yönelik meme, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri test hizmetleri ücretsiz olarak sunulacak.

Tahlil sonuçları Ankara'ya iletiliyor

Mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi'ne, rahim ağzı tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Labaratuvarına iletiliyor. Türkiye'de ilk kez Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan Kanser Tarama Tırı'nda 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 temizlik görevlisi ve 1 şoför hizmet veriyor. Meme kanseri 40-69 yaş aralığı, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş aralığı, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Türkiye, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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