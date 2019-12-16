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Kepez'in pedal şampiyonları ödüllendirildi

Kepez Belediyesi'nin düzenlediği '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nın şampiyonları ödüllendirildi.

16.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:44Kepez'in pedal şampiyonları ödüllendirildi
Belediyesi'nin düzenlediği '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları'nın şampiyonları ödüllendirildi.

Kepez Belediyesi, bisiklet tutkunlarını ağırladı. Kepez Varyantındaki Parkfuntastic'te gerçekleşen '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları' büyük bir heyecanla yapıldı. Amatör ve profesyonel yarışmacıları buluşturan bisiklet yarışları adeta nefesleri kesti. Ormanlık arazideki zorlu parkurlarda gerçekleşen yarışlara İstanbul, Adana, İzmir, Mardin, Alanya, , Bursa, Ankara, Denizli, Isparta ve Burdur olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacılar katıldı. Yarışlar, 120 dakikada ve 3,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Milli Bisikletçi Abdülkadir Kelleci ve Serdar Anıl Tepe'nin de katıldığı yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için 120 dakika kıyasıya pedal çevirdiler. Kepez Belediyesi'nin '120 Dakika Dağ Bisikleti Yarışları', Antalya'daki yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gördü. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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