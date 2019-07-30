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Kepez 'in sokakları tertemiz

Kepez Belediyesinin 68 mahallede sürdürdüğü temizlik çalışmaları Emek Mahallesi ile devam etti.

30.07.2019 12:56 Kepez 'in sokakları tertemiz
Kepez Belediyesinin 68 mahallede sürdürdüğü temizlik çalışmaları Emek Mahallesi ile devam etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün Dokuma bölgesindeki Zafer Mahallesi'nden startını verdiği bahar temizliği çalışmaları sürüyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan 68 mahallenin cadde, sokak ve bulvarlarını gece gündüz temizliyor. Pırıl pırıl bir Kepez için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Emek Mahallesinin sokaklarını su arazözü, süpürge araçları, ravo süpürge yardımıyla ilaçlı ve deterjanlı su ile yıkandı.

Deterjanlı sularla yıkandı

Ekiplerin titizlik ve özenle çalıştığı mahallelerde tek bir çöp bile bırakılmadı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, tüm mahallelerde hummalı bir şekilde sürdürdüğü temizlik çalışmaları sıcaklar nedeniyle oluşan kötü kokuların da giderilmesini sağladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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