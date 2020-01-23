Haberler » Spor » Kepez'in sultanları turnuvayı 3. bitirdi - Spor

Kepez'in sultanları turnuvayı 3. bitirdi

Kepez Belediyespor Kulübü Bayanlar Voleybol Takımı, Bölgesel lig finallerindeki son maçını Pamukkale Belediyespor ile yaptı.

23.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:51Kepez'in sultanları turnuvayı 3. bitirdi
Belediyespor Kulübü Bayanlar Takımı, Bölgesel lig finallerindeki son maçını Belediyespor ile yaptı. Isparta Işıkkent Salonundaki karşılaşmayı Kepez'in sultanları 3-1 kazanarak, turnuvayı 3'ncü sırada bitirdi.

Bölgesel Lig Finallerinde Kepez Belediyespor Kulübü Bayanlar Takımı, Isparta da Denizli Merkezefendi Belediyesi, Fethiye Doğa Koleji ve Pamukkale Belediyesinin voleybol takımları ile karşılaştı. Kepez Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, son maçında Pamukkale Belediyesporu 3-1 yenerek turnuvayı 3'ncü bitirdi. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal yaptığı değerlendirmede, "Üç gün süren müsabakalar sonucunda, yaş ortalaması 16 olan Bölgesel Lig Takımımız gelecek için bizleri ümitlendirmiştir. Bu nedenle gayret ve çabalarından dolayı Voleybol Şube Sorumlumuz Kürşad Altıntaş'ı, antrenörlerimizi ve tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Pamukkale, voleybol, Kepez, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:06  Kübra Dağlı dünya şampiyonasına sıkı hazırlanıyor
12:04  Galatasaray, 1-1'in rövanşında tur arıyor! Rizespor karşısında iddaa oranı...
12:02  Rekortmen minik atıcının hedefi milli takım
11:49  Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olimpia Milano
11:46  Çotanak Stadı gelecek sezon hizmete girecek
23.01.2020 12:10:40