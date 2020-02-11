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Kepez'in U-15 Takımı'ndan 6. galibiyet

Amatör Ligin 6. haftasında kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, rakibini 1-0 yendi.

11.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:14Kepez'in U-15 Takımı'ndan 6. galibiyet
Amatör Ligin 6. haftasında kendi sahasında Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, rakibini 1-0 yendi.

Kepez Belediyespor U-15 Takımı, Amatör Ligin 6. Haftasında Manavgat Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kuzeyyaka Stadyumunda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor U-15 Takımı, maçın ilk dakikalarında topu filelerle buluşturdu. Maçın skorunu belirleyen gol 7 Numaralı forması ile Ali Aydın'dan geldi. Maç sonuna kadar performansını koruyan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, maçı 1-0'lık üstünlükle bitirdi. Amatör Ligin 6. haftasında kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, elde ettiği 6. galibiyetle sahadan ayrıldı. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Manavgat, Spor

Kaynak: İHA

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