Kepez Kalkınma Vakfından 16 Bin 159 Öğrenciye Burs

Kepez
Kalkınma Vakfı, 10 yılda 16 bin 159 öğrenciye burs verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi
Kalkınma Vakfı, vatandaşlara ekmek, öğrencilere de eğitim desteği sağlıyor.
10 yılda 16 bin 159 öğrenciye destek sağlandı, 3 milyon 772 bin 800 ekmek de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Hakan Tütüncü
, çocukların ve gençlerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini, Kepez'den alınan her ekmekle burslu okuyan öğrencilere destek olunabileceğini ifade etti.
Kepez Belediyesi,Kepez
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:55