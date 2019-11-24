Haberler » Güncel » Kepez Kent Meydanı'nda fuar - Haber

Kepez Kent Meydanı'nda fuar

Kepez Kent Meydanı'nda organize edilen yöresel ürünler fuarının açılışını katılan Başkan Hakan Tütüncü, 46 bin metrekare büyüklüğündeki meydanın; kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.

24.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:27Kepez Kent Meydanı'nda fuar
Kent Meydanı'nda organize edilen yöresel ürünler fuarının açılışını katılan Başkan Hakan Tütüncü, 46 bin metrekare büyüklüğündeki meydanın; kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen yöresel ürünler fuarının açılışını yaptı. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve belediye meclis üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Hakan Tütüncü, 45 standı gezerek, ziyaretçiler ve esnafla selamlaştı. Çocuklar için eğlence parkının da yer aldığı etkinliğe katılanlarla hatıra fotoğrafları çektiren Tütüncü, Kahramanmaraş dondurmasını da baltayla kesip, ikram etti. Konuşmasında, Kepezlilerin çok şanslı olduğunu vurgulayan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda hizmete açtıkları 46 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı'nın kültürel, sanatsal ve yöresel etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladığını söyledi. Bu özel meydanda Kepezlilerin hoşuna gidecek etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Tütüncü, "Bu meydanda 10 gün boyunca, gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzellikte etkinlikler olacak. Kepezliler, hizmetlerin en güzeline layık. En güzel hizmetleri de, hemşehrilerimizden aldığımız sevgiyle yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, AK Parti, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 Türk dizileri İspanya'daki Latin Amerika dizilerinin hegemonyasını yıktı
12:20 Burak Yılmaz'a büyük destek
12:20 Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
12:20 İçişleri Bakanlığı teröristlerin, 12 Eylül'de Diyarbakır Kulp'ta 7 sivilin şehit düştüğü EYP'li...
12:20 Başkan Büyükkılıç, öğretmenlerle sabah yürüyüşü yaptı
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
24.11.2019 12:22:17