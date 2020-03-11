Kepez Kitap Fuarı ertelendi
Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, küresel bir tehdit olan corona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak iptal edildi.
11.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:53
Kepez Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Kepez Kitap Fuarı, küresel bir tehdit olan corona virüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak iptal edildi.
İlk yıl 'Mimar Sinan' teması ile düzenlenen ve 380 bin ziyaretçi ağırlayan Kepez Kitap Fuarı, ikinci yıl ise 'Çevre' teması ile düzenlenerek 400 bin ziyaretçi ağırlamıştı. Bütün dünyada görülen yeni korona virüsü hastalığı salgınına karşı Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce alınan tedbirler kapsamında; insanları bir araya toplayan özellikle Mart ve Nisan aylarındaki organizasyonların tedbiren ertelenmesi nedeniyle, 13-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Kepez Kitap Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA
İlk yıl 'Mimar Sinan' teması ile düzenlenen ve 380 bin ziyaretçi ağırlayan Kepez Kitap Fuarı, ikinci yıl ise 'Çevre' teması ile düzenlenerek 400 bin ziyaretçi ağırlamıştı. Bütün dünyada görülen yeni korona virüsü hastalığı salgınına karşı Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce alınan tedbirler kapsamında; insanları bir araya toplayan özellikle Mart ve Nisan aylarındaki organizasyonların tedbiren ertelenmesi nedeniyle, 13-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Kepez Kitap Fuarı da ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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