Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki 'Millet Kıraathanesi', 26 Haziran Cuma günü açılıyor.

Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor
22.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:18
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki 'Millet Kıraathanesi', 26 Haziran Cuma günü açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesi Kepez ilçesinde hayat buldu. Yeni Mahalle'deki 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 metrekarelik bina Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iç tefrişat düzenleme çalışması tamamlanan Millet Kıraathanesi, 26 Haziran Cuma günü hizmete açılıyor. Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesi, gençleri sokağın kötü zararlı alışkanlıklarından koruyacak bir proje olması bakımından büyük önem taşıyor. Millet Kıraathanesi, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma imkanı sunacak. Gençlere değer veren bir proje olan Millet Kıraathanesi'nde öğrencilere çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlarda bulunulacak. Sadece gençler değil, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak. Millet Kıraathanesi'nde bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler halkın kullanımına ücretsiz sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Haber

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