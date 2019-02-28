Kepez Santral'de Tapu Heyecanı

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm ve çevreci projesi olan Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona geliniyor. Proje kapsamında 3 bin 265 hak sahibinin 5 bin 73 adet tapusu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törenle sahiplerine dağıtılacak.Kepez Santral'deki hak sahiplerine 2 Mart Cumartesi günü Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle tapuları dağıtılacak.Mülkiyet ve imar hakları çözüldüToplam 1 milyon 300 bin karelik alanda 6417 konutun inşa edildiği Kepez Santral Kentsel 3265 hak sahibinin 5073 adet tapusu hak sahiplerine dağıtılıyor. Yüklenici firmaya ait bloklar ile hak sahipleri bloklarının birleştirilerek, dairelerin eş değer bir şekilde dağıtıldığı proje ile Antalya'nın eski gecekondu bölgelerinden biri olan Kepez ve Santral Bölgesi yepyeni çağdaş ve modern bir görünüme kavuştu. Geleceğin Antalya'sına yakışır bir görünüme kavuşan Kepez Santral'de uzun yıllardır devam eden ve çözülemeyen mülkiyet ve imar hakları çözüldü. Bölgede yaşayanalar hem modern bir yaşam alanına daire sahibi olmanın hem de tapu sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.Yaşanabilir bir alan oluştuKentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgede sağlıksız yapılaşma sonucu oluşan olumsuz fiziksel koşullar ortadan kaldırılarak, eğitim alanları, sosyo-kültürel alanlar ve rekreasyon alanları oluşturarak proje alanının yaşanabilir bir kent mekanı haline getirilmesi sağlandı. Kentsel dönüşüm projesi ile Dini Tesisi Alanı yüzde 45, Eğitim Alanları yüzde 180, Sağlık Tesisi Alanları yüzde 167, Sosyal Kültürel Tesis Alanları yüzde 69, Yeşil alan ve rekreasyon alanları yüzde 32 arttırılmış oldu.Çevreci ve akıllı projeÇevreci ve akıllı bir proje olarak dikkat çeken Kepez Santral Dönüşüm Projesi 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde "En İyi Dönüşüm Projesi" seçildi. Çağdaş mimarisi sosyal ve çevreci unsurlarıyla ön plana çıkan proje dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmalarından olan Green GOOD DESIGN kapsamında ödül kazandı.Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, 260 bin metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çekiyor. Proje, tam ortasından geçen 160 dönümlük dev parkı, büyük meydanı, müzeleri, kültür merkezi ve akıllı kent uygulamaları ile Antalya'ya değer katması hedefleniyor. - ANTALYA