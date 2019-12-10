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Kepez şehitlerini anıyor

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan protokol kapsamında; Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven anıldı.

10.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:13Kepez şehitlerini anıyor
Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan protokol kapsamında; Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven anıldı. Anma programına şehidin anne ve babası da katıldı.

Kepez Belediyesi ve Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan protokol kapsamında; şehitlerimiz bir kez daha saygıyla anılacak. Kepez'de şehitlerin isminin verildiği 18 okul tarafından yapılacak olan programın ilkinde, Şehit Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtseven anıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Şehit Yüzbaşı Yurtseven'in ismini taşıyan ilkokulun 60, ortaokulun ise 50 öğrencisi tarafından hazırlandı. Programa şehidin annesi Nermin ve babası Mehmet Yurtseven'de katıldı.

Duygu yüklü anma programına katılan şehit yüzbaşının sınıf ve görev arkadaşı olan Albay Ömer Özgülü, duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşarak, öğrencilere vatan sevgisi hakkında bilgi verdi. Anma programının ardından Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, şehidin anne ve babasının elini öperek çiçek takdim etti. Şehit Babası Mehmet Yurtseven, programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak da katkılarından dolayı Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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