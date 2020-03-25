Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı - Haberler

Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük bir fedakarlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin tüm sosyal tesislerinin kapılarını açtı.

25.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:13
Kepez sosyal tesislerinin kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, büyük bir fedakarlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin tüm sosyal tesislerinin kapılarını açtı.

Kepez Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiği Hasta Yakınları Konukevi'nin kapıları da sağlık çalışanlarına açıldı. Bugüne kadar tedavi için Antalya 'ya gelen hasta yakınlarını ağırlayan konukevi, salgınla mücadele boyunca sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak. Kepez Belediyesi'nin önleyici tedbirleri kapsamında dezenfekte edilen sosyal tesisler, sağlık çalışanlarının gönül rahatlığıyla kalabilmesi için yeniden dezenfekte edildi.

"Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz"

Sağlık çalışanları için yapılacak her türlü fedakarlığın onların gayretleri karşısında yetersiz kalacağını dile getiren Hakan Tütüncü, "Yeri geldiğinde kendi hayatlarını bile tehlikeye atarak hepimize şifa dağıtan fedakar sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Onların fedakarlıklarına bir sağlık çalışanı eşi olarak yakinen şahidim. ve bu zor günlerde bizde sağlık çalışanlarımızın yanında olmak istedik. Belediyemizin bütün sosyal tesislerini onların barınmalarına tahsis ettik. Sorun küresel, ama mücadele ulusal. Hepimiz elimizdeki imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin hemşehrilerimizin yanında olmalıyız. Bu zor günleri böyle aşacağız. Birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ama mutlaka yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi Haberler
Ekmek satışında yeni dönem! Fırınlara ambalaj zorunluluğu getirildi
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: Trump'tan Güney Kore'ye 'virüs test kiti' talebi - Haber 13:20: Adana'da FETÖ sanığı 3 avukatın yargılanmasına devam edildi - Haber 13:19: Kırıkkale Valisi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile video konferans yöntemiyle görüştü - Haber 13:19: Kırşehirli gurbetçi, ailesi için e-posta yazarak sağlık müdürlüğünden destek istedi - Haber 13:19: Şemdinli'de karla mücadele çalışması - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:50: CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber