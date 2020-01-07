Haberler » Güncel » Kepez su sporlarının merkezi oldu - Haber

Kepez su sporlarının merkezi oldu

Kepez Belediyesi'nin Varsak bölgesinde halkın kullanımına kazandırdığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

07.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28 Kepez su sporlarının merkezi oldu
Belediyesi'nin Varsak bölgesinde halkın kullanımına kazandırdığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakaları Kepez'de başladı. Kepez Belediyesi Adnan Menderes Olimpik yüzme havuzundaki müsabakalar açılış seremonisi ile start aldı. Antalya genelindeki 53 okuldan 129 sporcunun katıldığı yarışlar üç gün sürecek. Heyecanlı bir ortamda devam eden müsabakalardan birinciliğe yükselen sporcular, gurup yarışlarında da başarılı olmaları halinde Türkiye Şampiyonluğu müsabakalarına katılma hakkı kazanacaklar. Kepez Belediyesi'nin Varsak bölgesinde halkın kullanımına kazandırdığı Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, 3 gün boyunca Okul Sporları İl Birinciliği Yüzme Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. - ANTALYA

Adnan Menderes, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58   Yasaklı tarım ilacını satmak isteyen 2 kişiyi JASAT yakaladı - Haber
17:58   İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber
17:58   İnternetten kamyon almak isteyen kişiyi dolandıran sanığa 4 yıl hapis cezası - Haber
17:58   NASA'nın Tess uydusu yaşama elverişli "öte Dünya" keşfetti - Haber
17:58   Fas Başbakanı: "Yolsuzluk Arap ekonomilerini içten içe çürütüyor" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:00:34