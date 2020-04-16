Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kepler verisinin kontrolü sırasında yeni bir öte gezegen keşfedildi

Gök bilimciler, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verisinde yazılım hatalarının kontrolü sırasında yaşam için uygun bir öte gezegen keşfetti.

16.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:00
Kepler verisinin kontrolü sırasında yeni bir öte gezegen keşfedildi
Gök bilimciler, 2018'de yakıtının bitmesi üzerine emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu'nun verisinde yazılım hatalarının kontrolü sırasında yaşam için uygun bir öte gezegen keşfetti.
Kepler Hatalı Pozitif Çalışma Grubunun bulguları "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.
Grup, Kepler verisinde potansiyel gezegenleri tespit etmek için tasarlanan bilgisayar programı Robovetter'in yazılım hatalarını gözden geçirdi.
Bu işlem sırasında Kepler'in 2013'te sona eren ilk misyonunda yakaladığı bir geçiş gösterge verisinin, grubun Kepler-1649c ismini verdiği 300 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegen olduğu tespit edildi.
Kayalık Kepler-1649c gezegeninin, suyun sıvı halde bulunmasını mümkün kılabilecek biçimde Goldilocks Bölgesi içinde yer aldığı belirtildi.
Gezegenin, kızıl cüce yıldızının enerjisinin Dünya gibi yaklaşık yüzde 75'ini aldığı ve yıldızı etrafındaki bir turunu 19,5 günde tamamladığı kaydedildi.
NASA 2018'de yakıtı biten Kepler'in, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından bilim operasyonlarının sonuna geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: NASA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Kepler verisinin kontrolü sırasında yeni bir öte gezegen keşfedildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:56: İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi, karantinaya alındı - Haber 13:56: Kocaeli'de müftülük çalışanları bisikletle vatandaşlara kitap dağıtıyor - Haber 13:56: Çin'den "ABD'nin, 'Kovid-19 laboratuvarda üretildi' iddiası bilimsel değil" açıklaması - Haber 13:55: Kocaeli'de bulunan yeni çiğdem türü, 'Keltepe Çiğdemi' olarak litaratüre girdi - Haber 13:55: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına bugün de büyük oranda uyuluyor - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi