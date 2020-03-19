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Kepsut Belediyesi kapalı kalan kendi işyerlerinden kira almayacak

Balıkesir'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldıkları sürece kira almayacaklarını açıkladı.

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Kepsut Belediyesi kapalı kalan kendi işyerlerinden kira almayacak
Balıkesir 'in Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyenin kiracısı olan işletmelerden kapalı kaldıkları sürece kira almayacaklarını açıkladı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını ve ilçedeki toplu kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini bildirdikten sonra yaptığı açıklamada, "Devletimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bizlerde üstümüze düşeni yapmak durumundayız. Vatandaşlarımız mümkün olmadıkça dışarıya çıkmasınlar. Kırsal ve merkez mahallelerimizde belediyemizin kiracısı olan ve genelge kapsamında kapalı olan işletmelere encümen karı alınarak kapalı kaldıkları süre boyunca kira ertelemesi yapacağız" dedi - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İsmail Cankul, Balıkesir, Kepsut, Ekonomi

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